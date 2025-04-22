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Kartepe Teleferiği'nde 23 Nisan'a Özel Yüzde 50 İndirim

Kartepe Teleferiği'nde 23 Nisan'a Özel Yüzde 50 İndirim
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kartepe Teleferiği'nde tüm gün geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulayacak. Bayram etkinlikleri kapsamında, çocuklar ve aileleri için cazip fırsatlar sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferiği'ne yüzde 50 indirim uygulayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ??????? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla teleferik hattında yarın tüm gün geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulama kararı alındığı belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin en önemli turizm projelerinden olan Kartepe Teleferik'i 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip hale getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bayram boyunca teleferik biletlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. Tüm gün geçerli olacak indirimle çocuklar ve aileleri, Kartepe'nin eşsiz manzarasını deneyimleme şansı bulacak."

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Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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