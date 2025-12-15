Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü

KOCAELİ'de Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağış ekili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar ve ağaçlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.