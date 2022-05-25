Kartepe Estergon Caddesinde üst yapı yenilendi - Haberler

Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Büyükşehir, Kartepe Köseköy Mahallesi Estergon Caddesinde üstyapı yenileme çalışması yapıyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KULLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması kapsamında ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı 650 metre uzunlukta 9 metre genişlikteki Estergon Caddesindeki eski yıpranmış yol trimer kazısı ile kazındı. Yağmur suyu ızgaralarının monte edildiği caddede yağmur suyu tahliye edilecek altyapı oluşturuldu. Eski ve yıpranmış asfaltın kazınması sonrası 1600 ton bitümlü temel, 2 bin 800 ton plent miks temel ve 1.100 ton da binder asfalt serimi yapıldı. Yapılan yeni asfalt yol ağır tonajlı araç geçişlerine daha dayanıklı hale getirildi. Ulaşım noktasında D-100'e ulaşımın sağlandığı Estergon Caddesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması ile yenilendi.

Bültenler / Güncel