Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.