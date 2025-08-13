Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi ve polis soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

