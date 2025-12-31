Kartepe'de seyirlik kar manzarası

KOCAELİ'nin önemli kış turizm merkezi Kartepe, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dron ile görüntülendi.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul'a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki önemli kış turizm merkezi Kartepe'de, kar yağışı etkisini gösteriyor. Kartepe Kayak Merkezi'nin yer aldığı zirvede hava sıcaklığı eksi 6 derece ölçülürken, kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Karla kaplanan Samanlı Dağları'nın yamaçları ve orman örtüsü dron ile görüntülenirken, seyirlik manzara oluşturdu. Zirveye çıkan ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştiriyor.

'HEYECANLA BEKLİYORDUK'

Karın keyfini çıkardığını söyleyen Nilay Külünkoğlu, "Karın yağmasını heyecanla bekliyorduk. Yağmaya başlayınca da çocuğu okula bırakıp hemen geldik. Huzur dolu bir ortam çok güzel. Biraz yürüyüş yaptık karla oynadık, sucuk ekmek yemeye gideceğiz. Kar yağışı başlı başına insana huzur veren bir şey, dağ ortamıyla birleşince daha keyifli oluyor. Hafta içi gelmeyi tercih ediyoruz hafta sonu biraz yoğun oluyor. Hafta sonu gelirsek çocuğumuz için geleceğiz. Şehir merkezinde kar yok, çıkarken biraz umutsuzdum fakat tam istediğimiz gibi bir ortam" ifadelerini kullandı.