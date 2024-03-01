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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Kursiyerleri Ziyaret Etti

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Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında kursiyerleri ziyaret etti. Kocaman, kursiyerlerin taleplerini dinleyerek yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmaları anlattı. Ayrıca Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin bitme aşamasına geldiğini belirtti ve kursiyerlere ekonomik katkı sağlamalarının önemini vurguladı.

Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında kursiyerleri ziyaret etti.

Derbent ve Şirinsulhiye KAR-MEK kurslarında eğitim gören kadınları ziyaret eden Kocaman, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Kocaman, yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmaları anlattı.

Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin, bitme aşamasına geldiğini belirten Kocaman, "Teleferik ilçemizde bir yoğunluk oluşturacak. Bu yoğunluğun karşılığında, ilçemize ekonomik olarak bir katkı verecek. Sizlerin ticaretin içerisinde olması çok önemlidir. Bu konuda bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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