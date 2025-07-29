Kartanesi Gelinlik Evi Projesi Protokol Üyeleri Tarafından Ziyaret Edildi

Kayseri'de protokol üyeleri, Talas Belediyesinin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği Kartanesi Gelinlik Evi'ni ziyaret etti.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Cami karşısında hizmet veren Kartanesi Gelinlik Evi'ni gezdi.

Protokol üyeleri, hem projenin anlamından hem de sunulan hizmetin kalitesinden duydukları memnuniyeti aktardı.

Projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahibi genç kızların en özel günlerinde yanlarında olmayı hedefledikleri projenin büyük takdir topladığını bildirdi.