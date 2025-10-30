Kartalkaya Yangını... Otelin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu," Hiçbir Sorumluluğumuz Yok" Diyerek "Beraat" İstedi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada savunma yapan otelin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Emir Aras, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun avukatları tüm yetkinin otel sahibi Halit Ergül'de toplandığını iddia etti ve sanıkların serbest bırakılmasını talep etti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının üçüncü celsesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir gün aranın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Mahkeme Başkanı, celse arasında iddianamede olası kastla cezalandırılmaları talep edilen 13 sanık hakkında, 28 kişiyi kasten yaralamanın nitelikli halinden cezalandırılmaları istemli raporun geldiğini kaydetti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınırken söz konusu suç isnadına ilişkin de sanıkların sırayla ek savunmaları alınıyor.

Tutuklu sanık Emir Aras: Ben hayatımda ilk defa 'yangına uygunluk belgesi'ni 16 Aralık'ta gördüm

Duruşmada tutuklu sanık Grand Kartal Otel Müdürü ve otel sahiplerinin damadı Emir Aras'ın savunmasına geçildi. Aras, şu iddialarda bulundu:

"Ben hayatımda ilk defa 'yangına uygunluk belgesi'ni 16 Aralık'ta gördüm. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetlemeye gelmiş. Bana müsvette not verildi. Bakanlıktaki belge ile bana verilen liste aynı değil. Kadir Özdemir'in çözüm önerisini kayınpederime ilettim. Onun dışında eksikliklere dair bir engellemede bulunmadım. Bana verilen eksik listesinde LPG kısmı yoktu. Pek çok denetimde farklı kurumlar oteli güvenli bulmuş ki sigorta şirketi de sigorta yapmış. Otelin her katında yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme tüpü vardı. Yangının gerçekleştiği noktadan 4 metre ileride yangın tüpü vardı. Hemen müdahale edilseydi yangın yayılmazdı. Yangın gecesinde ben ne ayakkabımı giydim ne de montumu giydim, kamerada da bu görülmektedir. Biz çıktığımızda zaten merdivenden duman geliyor, biz de o yöne doğru gidiyoruz. O duman bir dakika sonra gelseydi biz de kapımızı kapatmış içeride bekleyişe geçmiş olacaktık.

"Bilerek, isteyerek bir şey yapmadım"

Zeki Yılmaz'a 'alarmları öttürün' dediğimi bile hatırlamıyordum, lehime olacakken. Biz bir çocuğu kurtararak dışarı çıktık. Sonra içeri girdim tekrar ancak daha fazla devam edemedim. Sundurmadan insanları indirmeye yardım ettim. Bu kadar kurum ve kuruluş bu tehlikeyi görememiş, ben ufak bir ihtimal görecek olsam tüm ailemi otelde konuklattırmam. Bilerek, isteyerek bir şey yapmadım. Çok üzgünüm."

"Müvekkilimin karar verme yetkisi yoktur"

Aras'ın avukatı Sevda Şimşek, otelin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Halit Ergül olduğuna ve karar verici konumunda onun olduğuna dikkati çekerek "Müvekkilimin karar verme yetkisi yoktur. Ergül'ün onayı olmadan hangi delillere dayalı olarak suç isnat edilmiş ve olası kast gibi ağır bir suç isnat edilmiştir. Suç isnadını kabul etmiyoruz ve itiraz ediyoruz. Müvekkilim 2010 yılında damat olmuş ve böyle çalışmaya başlamıştır. Usulüne uygun yapılmış mıdır bilemez müvekkilimiz. Burayı her yıl denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkililerini burada görmek isterdik. Asli sorumlar kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileridir. Onların yargılanmamış olmaması, süratle dosyaya dahil edilmemeleri bir eksikliktir. Mütalaa, objektif değildir" diye konuştu.

"Tüm Google yorumlarında müvekkilimin nezaketinden, güler yüzünden, ilgisinden bahsedilmiştir"

Duruşmada söz alan otel müdürü Zeki Yılmaz'ın avukatı da "Sanık Ergül tarafından uzun yıllar çalışması nedeniyle isim olarak 'müdür' vasfı verilmiştir. Ama bir yetki verilmemiştir. Tüm Google yorumlarında müvekkilimin nezaketinden, güler yüzünden, ilgisinden bahsedilmiştir. Benim müvekkilim yangında zehirlenmiş halde dahi 255 saniye boyunca arayan misafire yargım etmeye çalışıyor. Müvekkilimin hiçbir kusuru ve cezasının olmadığı kanıtlanmıştır. Zor olan adil olmaktır. Bizim de isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Adalet sadece suçluların cezalandırılması değil, suçsuzların da aklanmasıdır" dedi.

Ceyda Hacıbekiroğlu: Suçsuz olduğumu düşünüyorum

Tutuklu sanık otel sahiplerinin kızları Ceyda Hacıbekiroğlu, "O gece ben de oradaydım. Ben de o gün camları kırarak çıktım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum, beraatimi istiyorum" talebinde bulundu.

Hacıbekiroğlu'nun avukatı ise savunmasında şunları dile getirdi:

"Huzurdaki sanık sadece otelin yönetim kurulu üyesi olduğu için yargılanıyor. Bu yüzden de oteldeki yangına ilişkin eksiklikleri bilmesi gerektiği varsayılıyor. Ancak Yargıtay'ın aile şirketlerine ilişkin verdiği kararlara bu durum aykırıdır. Geçtiğimiz celselerde tanık olarak bir fotoğrafçı dinlenmişti. Sırf otelin fotoğrafını çektirdi diye müvekkilin otelde fiilen görevli olduğu anlamı ortaya çıkmaz. Kağıt üzerinde yönetim kurulu üyeliği vardır, fiilen ve hukuken yüklediği bir sorumluluk yoktur. Yangının büyüme nedeni ise Aygaz'ın sisteminden kaynaklıdır. Aygaz ise en son 2022'de bir teknisyenle basit kontrol yaptırmıştır. Oysa 20 yılda bu tesisat güncellenmemiştir. Burada yıkıcı etkiye neden olan Aygaz'dır. Aygaz'daki yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve dosyaya kazandırılmasını talep ediyorum.

"Müvekkilime yangına dair yöneltilecek bir kusur yoktur"

Yurt dışında üniversite okuyup bir kaç otelde staj yaptıktan sonra evlenen ve ev hanımı olarak yaşantısına devam eden müvekkilimin, babasının otelinin reklamını yaparak indirim kodu göndermesi doğaldır. Burada hadi diyelim ki ahbap-çavuş ilişkisi ile diğer şeyler ekarte edildi ve yangına uygunluk belgesi alındı. Peki sigorta şirketi nasıl sigorta yapıyor'Böyle bir yerden zararlı çıkacaktır çünkü. Böyle bir şeyi müvekkilim öngörebilseydi ne kendisi, ne çocukları ne de arkadaşlarını otelde konaklattırırdı. Müvekkilimin tek başına karar alma şansı, imkanı yoktur. Babasının 16-17 yaşındayken vermiş olduğu hisseden dolayı devam eden bir yönetim kurulu üyeliği kaynaklı bir durum söz konusudur. Müvekkilime yangına dair yöneltilecek bir kusur yoktur. Yargılama sonucunda müvekkilimin suçsuzluğu aşağı yukarı anlaşılacaktır.

"Mütalaayı kabul etmiyoruz"

Yangından sonra kurulan WhatsApp'ta Gazelle için kurulan grupta emir ve talimatlar verdiği söylenmiştir. Kadir Bey gözaltında olduğu, iş başa düştüğü için bunu yapmıştır o oteldeki misafirlerin güvenliği adına. Biz hazırlanan mütalaayı kabul etmiyoruz, adeta bir taraf vekili gibi düzenlenmiştir. Müvekkilimizin beraat edeceğine olan inancımız tamdır. Ev hapsi de dahil olarak adli kontrolle serbest bırakılmasını istiyoruz."

Elit Aras: Şirkette bir yetkim yok, sadece tatillerde giderim

Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu üyesi ve otel sahiplerinin kızları Elif Aras, "Şirkette bir yetkim yok, bir karar alamam. Sadece ortak sayısını tutturmak için ismim yazılmıştır. Otele yalnızca tatillerde gidiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" talebinde bulundu. Elif Aras'ın avukatı ise tüm yetkilerin otel sahibi Halit Ergül'de toplandığını beyan etti ve Aras'ın suçsuz olduğu iddiasında bulundu.

Duruşmaya yarım saat ara verildi.