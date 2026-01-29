Haberler

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı ve sömestir tatilinde pistler doldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı.

BOLU'da kar kalınlığının 2 metre 20 santim olarak ölçüldüğü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinde pistler doldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde açık olan 2 otelde, sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Okulların sömestir tatiline girmesi ile aileler, çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metre 20 santim olarak ölçüldü.

HABER: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir