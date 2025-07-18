Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen adli süreç kapsamında, dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan ile otelin son denetimini gerçekleştiren kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren için soruşturma izni verdi. Karar, kamuoyunda geniş yankı uyandıran faciaya ilişkin sorumluluğun tüm yönleriyle araştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖN İNCELEMEDE "BAKANLIK SORUMLU DEĞİL" TESPİTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yangın sonrası iki ayrı ön inceleme gerçekleştirildi. Her iki incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğu kapsamında olmadığı, personelin doğrudan kusur veya ihmali bulunmadığı tespit edildi.

"KARARIN GEREKÇESİ YARGISAL SÜRECİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK"

Bakanlık kaynakları, kararın gerekçesinin yargısal süreçlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde herhangi bir ihmal tespit edilmemesine rağmen, adli makamların süreci detaylı değerlendirmesi amacıyla ilgili 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

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