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Kartal Soğanlık'ta otluk alanda bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı

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Kartal Soğanlık'ta otluk alanda bulunan erkek cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de D-100 yan yoldaki otluk alanda saat 17.00 sıralarında hareketsiz yatan erkek cesedi bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

KARTAL'da otluk alanda erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay saat 17: 00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle D-100 Karayolu yan yoldaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını farkedenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Şehmus Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şehmus Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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