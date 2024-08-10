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Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temeli atıldı

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KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ve 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Kartal Metem Birlik Sitesi'nin temel atma töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu, törendeki konuşmasında, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da coşkulu şekilde yapılacağını, 2036 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

İstanbul'u tanıtmak için 4 gün Paris'te olimpiyat oyunlarını izlediklerini ifade eden İmamoğlu, burada birtakım iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Biz, işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus olmadığı gibi, bazı konular çok yukarıda meselelerdir." dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler veren İmamoğlu, KİPTAŞ'ın yürüttüğü çalışmalarda kamu bankalarından kredi alamadığını öne sürdü.

Seçim döneminde verdikleri kentsel dönüşüme yönelik vaatleri yerine getirmek için çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, "Kentsel dönüşümü, vatandaşın lehine işleyen bir süreç olarak gördük, birilerinin rant elde ettiği bir süreç olarak görmedik, görmemeliyiz de. O bakımdan 'İstanbul Yenileniyor' kapsamında yapılan çok özel işlerimiz var. Bu noktada ben KİPTAŞ'ı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kartal KİPTAŞ Metem Birlik Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli, hak sahiplerinin de katılımıyla atıldı.

Törene, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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