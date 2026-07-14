Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinden uluslararası matematik yarışmasında büyük başarı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerinden Muhammed Enes Demirel, Japonya'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde altın madalya kazandı.

Lisenin, ABD merkezli X adlı sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinden başarılı öğrencilerin katıldığı finallerde üstün performans sergileyen Demirel'in kendilerini gururlandırdığı belirtildi.

Demirel'in altın madalya kazandığı aktarılan açıklamada, "(Demirel) Dünya genelinden başarılı öğrencilerin katıldığı bu prestijli organizasyonda elde ettiği bu önemli başarıyla ülkemizi ve okulumuzu en güzel şekilde temsil etti. Öğrencimizi ve bu başarıda emeği bulunan danışman öğretmenlerimiz Neslihan Gökçe Koçar ve Esra Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.