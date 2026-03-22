Kartal'da otomobil park halindeki araca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, park halindeki araca çarpmanın ardından devam etti.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç ise duran otobüse vurdu. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği B.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, park halindeyken içinde bir kişinin bulunduğu 34 BPN 662 plakalı araca çarptı. Bunun üzerine çarpışmanın etkisiyle savrulan araç park halinde duran 09 FR 991 plakalı otobüse vurdu. Kazada otomobil sürücüsü B.A. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

