Kartal'da Sezonun İlk Asfaltı Döküldü - Haberler

Kartal Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde sürdürülecek asfalt serim işlemlerine Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi'nde başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sezonunun ilk çalışmasını Gümüşpınar Mahallesi'nde yaptı.

İş makineleri tarafından eski asfaltın özenle sökülerek yerine yenisinin serildiği çalışmalar, Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olan Sakızağacı Caddesi'nde başladı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfaltın döküldüğü ilk andan itibaren ekiplerin yanında olan Başkan Yüksel tüm çalışanlara teşekkür ederek, bozuk olan asfaltların ele alınarak yenileme yapılacağını belirtti. Çalışmalar esnasında mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla sohbet eden Yüksel; 20 ayrı mahallede yapılacak asfalt çalışmalarının Sakızağacı Caddesi'nden başladığını, belediye ekiplerinin sokak ve caddeleri en iyi hale getirebilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Başkan Gökhan Yüksel tarafından bilgilendirilen bölge esnafı, Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek çalışmaların Gümüşpınar Mahallesi ve Kartallılar için önemli olduğunu vurguladı.

20 MAHALLEDE 50 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi belli bir plan doğrultusunda yapılacak olan çalışmalarda toplamda 50 bin ton asfalt serilecek. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ne gelen talepler ve Fen İşleri Müdürlüğü saha personeli tarafından tespit edilen sokak ve caddelerdeki sorunlar giderilerek, yolların yepyeni bir görünüme kavuşması sağlanacak.