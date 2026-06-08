Kartal'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kartal D-100 kara yolunda iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kartal'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Serdar Ç'nin kullandığı 34 NOZ 242 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Tuzla istikametinde Emir Enes D. idaresindeki 34 NOJ 043 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile motosiklette bulunan İpek Nisa T. yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüleri Enes Emir D. ile Serdar Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan İpek Nisa T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerin cenazeleri, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.