Kartal'da makas atan sürücüye 96 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu

Kartal'da makas atan sürücüye 96 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyadaki görüntüler üzerine yakalandı. Sürücüye 96 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Kartal'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir sürücünün aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü, kullandığı araçla yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.