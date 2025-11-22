Haberler

Şakalaşmayla başladı, sonu kötü bitti! Lise kavgası can aldı

Şakalaşmayla başladı, sonu kötü bitti! Lise kavgası can aldı
Güncelleme:
İstanbul Kartal'daki bir lisede iki öğrencinin şakalaşması kavgaya dönüştü. Kavga sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu İ.M.K. hayatını kaybetti.
  • H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı ve İ.M.K. başını zemine vurarak ağır yaralandı.
  • H.H.A. olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI

Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Öldüren kişi şaka dediği zaman şaka olmuyor. Yani şaka için yüze yumruk atacak. Ve bunun da adı şaka olacak öylemi

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Şaka yaptı denmiyor ki. Başta şakalaşırken sonrasında tartışmaya başlamışlar.

yanıt19
yanıt16
Haber Yorumlarımurat özkan:

Bunlar cahil ergen sonucunu idrak edemiyor ölen maktulün abisi babası kardeşi gidip şimdi bunun ailesine katliam yapsa ne olacak bunların tek sebebi ailedir anne ve babadır çocuklarıyla ilgilenmeyen anne babadır tek sorumlu ve suçlusu

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Cocuk kucuk diye cezası azaliyorsa ve azaltilan ceza anne babaya verilmediği surece anne babalar bu konuda gereğini yapmayacak sanirim.

yanıt25
yanıt5
Haber Yorumlarısarioglanli38:

CHP nin Z( zuppe kusagi)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

zekası düşük olanlara yorum yaptırmayın

yanıt40
yanıt10
Haber YorumlarıPc Copat:

23 yıldır chp mi başta gerizekalı... bak haberi okudum da bence sende çocuk yapma bu ergenden daha gerizekalı olur senden çıkacak

yanıt1
yanıt1
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
