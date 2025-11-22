Şakalaşmayla başladı, sonu kötü bitti! Lise kavgası can aldı
İstanbul Kartal'daki bir lisede iki öğrencinin şakalaşması kavgaya dönüştü. Kavga sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu İ.M.K. hayatını kaybetti.
- H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı ve İ.M.K. başını zemine vurarak ağır yaralandı.
- H.H.A. olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kartal'da bir lisede İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.
BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI
Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.