Haberler

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR'a çarpıp durağa daldı

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR'a çarpıp durağa daldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartal Sahilyolu'nda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil TIR'a çarptı, ardından kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın anı başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

KARTAL Sahilyolunda kırmızı ışıkta geçen otomobil TIR'a yandan çarptı. Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sahilyolunda araçlar için kırmızı ışık yandığı sırada, sırada seyir halinde olan otomobil TIR'a hızla çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil durağa girdi.Çevrdekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü daha sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması facianın önüne geçti.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta durmadan hızla ilerlediği ve o sırada dönüş yapan TIR' a çarptığı anlar görülüyor. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kaldırıma çıkıp durağa çarptığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak yakaladı

Telefonunu gören polis yaka paça gözaltına aldı
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi

Tartışmaya Ece Seçkin de dahil oldu