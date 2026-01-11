Haberler

Kartal'da binaya çarpan İETT'nin özel halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kartal'da bir İETT'ye ait özel halk otobüsünün binaya çarpması sonucu otobüsün şoförü ve 5 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal'da, İett'ye bağlı özel halk otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan otobüsün şoförü ile 5 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İett'nin özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir binaya çarptı.

Otobüste bulunan şoför ile 5 yolcu yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, Öztaş Ulaşım AŞ'ye ait bir özel halk otobüsünün Kartal'daki Çarşı Durağı mevkisinde saat 19.50'de yoldan çıktığı belirtildi.

Otobüsün bir binaya çarptığı kaydedilen açıklamada, "Kaza sebebiyle özel halk otobüsü şoförü ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
