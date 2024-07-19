Kartal'da devrilen beton mikseri kazası: Sürücü yaralandı

Kartal'da kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra Caddesi'nde, Aşık İsmet idaresindeki 34 JC 7136 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken, yola dökülen beton ile akaryakıtın temizlenmesi ve aracın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.