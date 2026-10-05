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Kartal'da cipe çarpıp kaçan otomobilin sürücüsüne para cezası

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- Kaza, aynı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi

Kartal'da, otomobiliyle bir cipe çarpıp, olay yerinden ayrıldığı tespit edilen sürücüye toplam 61 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Soğanlık Köprüsü mevkisinde otomobil ile cipin karıştığı kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kazanın etkisiyle savrulan ve bariyere çarpan cipe vuran otomobilin sürücüsünün Y.E.T. (25) olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şekilde şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "maddi hasarlı kazanın ardından olay yerinden ayrılmak" hükümleri kapsamında toplam 61 bin lira idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'ndeki adli işlemleri sürüyor.

Kaza, aynı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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