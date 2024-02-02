KARTAL'DA ANAOKULU İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖLDÜRÜLDÜ (Ek bilgi ve görüntülerle)

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı.Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Gülter ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ETKİNLİK İÇİN BURADAYDI ÇIKIŞTA DA BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"

Katie Erorbay'ın çalıştığı anaokulundan bir görevli, "Etkinlik için gelmişti. Düzenli çalışan biri değildi. Çocuklara çalışmalar yapmak için dışarıdan destek alıyoruz. Bir etkinlik için buradaydı. Maalesef çıkışta da böyle bir olay yaşandı. Biz de polisten öğrendik. Silah seslerini hiç duymadık. Bize polis o kadar bilgi vermedi, polis de bize sordu. Biz ses duymadık. Durumu çocuklara yansıtmadık. Küçük çocuklar var burada. Biz de kendisini yakından tanımıyoruz. Bir fikrimiz yok. Daha önceden bir etkinlikte daha çalışmıştık. Dramayla ilgili bir çalışma yaptırmıştı. Nedenini biz de bilmiyoruz. Evli diye biliyorum" şeklinde konuştu.