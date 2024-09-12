KARTAL'da Anadolu Adalet Sarayı Önünde Araç Yangını

KARTAL'da Anadolu Adalet Sarayı önünde hafif ticari aracını ateşe veren Ufuk Görgü'lü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GPR 100 plakalı hafif ticari aracıyla Mustafa Kemal Caddesi'ne gelen Ufuk Görgü, aracını adliyenin karşısına park etti. Görgü, elindeki yanıcı maddeyi aracına dökerek yakmaya başladı. Alev alev yanan aracı gören adliyedeki polis memurları, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracını yakan Ufuk Görgü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Görgü, 'kasten yangın çıkarma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemede Ufuk Görgü'nün kaçma ve delilleri karartma şüphesinin olmadığını söyleyen avukatı, "Müvekkilim üzerine atılı suçu işlememiştir, suçsuzdur. Şüphelinin babasının da belirttiği gibi daha önce ilaç kullanmıştır, şu an ilaçları kullanmadığından rahatsızlıkları vardır, suç işleme kastı yoktur. Adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz" diyerek tahliyesini talep ederken şüpheli hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.