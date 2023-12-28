Alevi Vakıfları Federasyonu, Kartal Cemevi'nde şehit askerler için dua etti

Alevi Vakıfları Federasyonunun Türkiye genelindeki uygulaması kapsamında Kartal Cemevi'nde şehit askerler için dua edildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 asker için edilen dua öncesi açıklama yapan Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer, şehit askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, huzuruna ve güvenliğine yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Özer, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından şehit 12 askerin isimleri okundu, dua edildi.

Federasyona bağlı İstanbul'daki diğer cemevlerinde de şehit askerler için dua edildiği öğrenildi.