Kartal Cemevi Başkanı'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanan 4 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ALEVİ Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili "Basit yaralama" suçundan tutuklanan 4 şüphelinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darbedildi. Saldırıya ilişkin tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 9 şüpheliden 4'ü "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan şüpheli S.G.'nin ise yakalanmasına ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

'CEMEVİNİ KARIŞTIRMASINLAR DEMEDİM'

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

'KİMSEDEN PARA ALMADIM'

'SUÇSUZUM'

Şüpheli Naki D.'nin ise sorgusunda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben Selami Sarıtaş'ı cemevi yönetiminden tanırım. Olayla hiçbir alakam yoktur. Diğer şüphelilerin ise bu suça karışıp karışmadığını bilmiyorum. Olaydan 4 gün önce beni Kartal'daki cemevinden aldılar. Maltepe Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gittik. Sonra bir kafeye gittik, ardından da ayrıldık. O gün darp olayı hiç konuşulmadı. Ben Selami Sarıtaş'la ilgili kendisine gözdağı vereceğimi söylemedim. O gün sadece müştekinin davranışlarını basın yoluyla deşifre edeceğimi söylemiştim. Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum"