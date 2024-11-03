Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

Kartal Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 4 Genel-İş şubesi, ortak açıklamayla yarın sabahtan itibaren süresiz iş bırakacaklarını duyurdu.

BİNA ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yaptı.

"4 KASIM PAZARTESİ SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ"

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini söyledi. Değirmenci, şöyle devam etti; "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam."

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ" SLOGANI ATILDI

Okunan ortak açıklamanın ardından, "Değerli arkadaşlar, hepinize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kartal işçisi yalnız bırakılmamalı. O yüzden tüm işçileri, emekçileri ailelerimizle birlikte yarın buraya da katılmaya çağırıyoruz." denildi. İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.