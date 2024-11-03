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Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

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DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına ait 4 şube, Kartal Belediyesindeki toplu iş sözleşmesini kabul etmemeleri nedeniyle yarın itibarıyla süresiz iş bırakacaklarını açıkladı. Sendika lideri, "Masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak ve 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam" dedi. İşçiler "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Kartal Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen 4 Genel-İş şubesi, ortak açıklamayla yarın sabahtan itibaren süresiz iş bırakacaklarını duyurdu.

BİNA ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yaptı.

"4 KASIM PAZARTESİ SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ"

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini söyledi. Değirmenci, şöyle devam etti; "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam."

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ" SLOGANI ATILDI

Okunan ortak açıklamanın ardından, "Değerli arkadaşlar, hepinize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kartal işçisi yalnız bırakılmamalı. O yüzden tüm işçileri, emekçileri ailelerimizle birlikte yarın buraya da katılmaya çağırıyoruz." denildi. İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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Yorumlar (43)

Haber Yorumlarıİzmarit:

CHP bu ülkenin virüsüdür. Virüslü bir bilgisayar stabil çalışmaz. Türkiyede bu virüsler yüzünden önü hep kapalı olacak. Satılmış arap liderlerine laf yapacağınıza muhalefet partilerindeki satılmışları görün önce.

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

CHP ülkenin başında olsa tüekiye diye bir şey kalmaz 4 tane belediyeyi bile yapamıyor

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Haber YorumlarıHayat kısa kuşlar uçuyor null:

bırakın güzel kardeşim bırakın arpaniz fazla geldi. geliba

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Kutlamalarda Sanatçılara milyonları verenler işçiye gelince yok. Herşey güzel oluyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne maaş alıyorlar ne maaş istiyorlar onuda bir yazsalar ya on binlerce insan ucuza köle gibi çalışırken millet kadrolu olmak isteriz diye o yüzden cazgırlık yapıyor kadroya girdimi bol kepçe maaş alıp daha daha daha daha isteriz diyorlar

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

ben çok merak ediyorum CHP li milletvekilleri İŞÇİ KARDEŞLERİNE destek olmak için koşa koşa giderlermi ???? iki yüzlü insanlar

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Haber YorumlarıOnur Avcı:

Chp fuzili bir partidir.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Herşey Güzel olacaktı güya.

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

herşey güzel oluyor

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Haber YorumlarıMldhat Caglar:

Direnin hakkinizi alana kadar Hakkinizi vermeyenler utansin

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