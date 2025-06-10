Karşıyaka'daki Katı Atık Bertaraf Tesisinde Yangın Çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair henüz bir bilgi yok. Bölge muhtarı, geçmişteki yangınlara dikkat çekerek kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Latife Hanım Mahallesi Örnekköy Sanayi Sitesi'ndeki belediyeye ait katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.
Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, geçen yıl bölgede çıkan orman yangınının tesise sıçradığını ve burada ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.
Bozkurt, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tesise itfaiye raporuyla yıkım kararı verildiğini aktardı.
Yangının, yoğun dumana yol açtığını vurgulayan Bozkurt, "Mahalleli bu durumdan olumsuz etkileniyor. Artık kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.