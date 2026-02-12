İzmir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Şemikler Mahallesi'ndeki sokakları göle döndürdü. Çok sayıda ev ve otopark suyla dolarken, vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
KARŞIYAKA'DA EVLERİ SU BASTI
Tolga TAHÇI/İZMİR,
