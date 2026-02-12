İzmir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü

KARŞIYAKA'DA EVLERİ SU BASTI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Karşıyaka Şemikler Mahallesi'ndeki 6304 ve 6305 sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve otopark suyla dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,