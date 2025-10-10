Haberler

Karşıyaka'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Karşıyaka'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bulunan cesedin engelli İbrahim Aslan'a ait olduğu belirlendi. Olayın ardından sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan cesedin engelli İbrahim Aslan'a (34) ait olduğu tespit edildi.

Aslan'ın naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
