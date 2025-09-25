Karşıyaka'da Çöp Sorunu Büyüyor: İşçiler Grevde

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenli maaş alamayan belediye işçilerinin 4 gün önce başlattığı eylemleri devam ederken ilçedeki cadde ve sokaklarda çöp birikintileri oluştu.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 5 aydır maaşlarını alamadıkları ve toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.

Eylem nedeniyle ilçede cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler, kötü görüntü ve kokuya neden oluyor.

Çöp yığınlarının artması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ilçedeki cadde ve sokaklarda biriken çöplerin toplanması için temizlik ekipleri yönlendirdi.

Vatandaşlardan tepki

İlçede esnaflık yapan Taner Büte, gazetecilere, çöp sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Belediye işçilerinin greve gitmesinin kendisini ilgilendirmediğini belirten Büte, "Türkiye'nin en pahalı su parasını ödüyorsam ve evimde sular akmıyorsa, çevre temizlik vergisi adı altında vergi veriyor ve çöplerim alınmıyorsa, İzmir'in Körfezi'nde balıklar ölüyorsa o yönetim kademelerinin hepsine hesap sorarım." dedi.

Konuyu siyasi olarak değerlendirmediğini ifade eden Büte, "Bu, artık sağlık sorunu ve İzmir'imizi fareler bastı. Körfezimizde balıklarımız ölüyor, çöplerimiz toplanmıyor. Yapamıyorsanız çekin gidin, o koltuklarda oturmayın. Belediye, sendika bizi ilgilendirmiyor biz hizmete bakarız, önemli olan vatandaşa yapılan hizmettir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şükrü Kelleoğlu da çöpün kaldırılması için belediyeyi defalarca aradığını ve ilgilenilmediğini aktardı.

Çöplerin sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Kelleoğlu, "İşçi parasını alamıyor diye İzmirli bu çöplükle yaşamaya mahkum mudur? Yazık günah değil mi bu memlekete. Seçim zamanı geldiğinde kapı kapı gezip oy istiyorlar, oy veriyorsun ve sonucuna bak. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz, çöpten sokakta parkta gezemiyor. Bu mudur belediyecilik? 50 senedir burada yaşıyorum ve böyle bir şey böyle bir rezillik görmedim." ifadelerini kullandı.

Kelleoğlu, yetkililerden sorunu çözmelerini istedi.