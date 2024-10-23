Karşıyaka Belediyesi'nde Grev Kararı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Karşıyaka Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararı astı.

Belediye hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler pankart açtı, halay çekti, sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan Genel İş 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret teklifi dahi verilmediğini söyledi.

İzmir'de bir çok belediyede grev sürecinin başladığını kaydeden Gümüştekin, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizde yetkili kılınan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN), 2024 yılındaki toplu iş sözleşmelerini son dakikaya sıkıştırarak bir an önce imza altına alınmasını, dolayısıyla grev sürecinin atlatılmasını amaçlamış olsa da tam tersine birçok belediyede grev süreci başlamıştır. İşçinin emeği SODEM-SEN'in oyuncağı değildir. Eğer belediye yönetimi toplu sözleşmemizi ciddiye almazsa Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş'ye bağlı 1227 işçi 19 Kasım'da belediyenin önüne iner, grev halayı çekeriz."

Açıklamanın ardından belediye binasına grev kararı asıldı.