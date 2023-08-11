Karşıyaka Belediyesi Engelli Gençlerin Toplumsal Hayata Katılımını Destekliyor

Karşıyaka Belediyesi, engelli gençlerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor. Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Ege Engelsiz Derneği, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla engelli çocukların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda düzenlenen 'fide yetiştirme kursu' ile engelli bireylerin toplumsal hayata entegrasyonu kolaylaştırılıyor.

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde verilen hizmetin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının projelerine de destek sunan Karşıyaka Belediyesi, engelli gençlerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda doğayı tanıyan nesiller yetiştiriyoruz. Bunu yaparken fırsat eşitliğini gözetiyor, engelli çocuklarımızın da katılım gösterebileceği etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, erişilebilir bir kent vizyonuyla her bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek, engelleri ortadan kaldıracak projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Ege Engelsiz Derneği de Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla engelli çocukların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlayacak projelerini hayata geçiriyor.

Derneğin, İŞKUR ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi'nin destekleri ve Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'fide yetiştirme kursu' engelli bireylerin toplumsal hayata entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor. Kurs kapsamında hem katılımcıların genel sağlık sigortası yatırılıyor hem de günlük 131,68 lira ödeme yapılıyor. 7 ay sürecek kurs kapsamında hafta içi her gün, günde 5 saat ders yapılıyor. Katılımcılar, tohumların fideleneceği toprağın hazırlığından, bakım ve sulamasına kadar tüm detayları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Proje sonunda kurs başarı belgesi verilecek olan katılımcıların özel sektörde istihdamı için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Kursu ziyaret eden Başkan Tugay, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Karşıyaka'mızda doğayı tanıyan nesiller yetiştiriyoruz. Bunu yaparken fırsat eşitliğini gözetiyor, engelli çocuklarımızın da katılım gösterebileceği etkinlikler düzenliyoruz. Bu alanda çalışmalar gerçekleştiren STK'lara da mümkün olan tüm desteği sağlıyoruz. Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde faaliyet gösteren Ege Engelsiz Derneği'nin İŞKUR ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi'nin destekleriyle düzenlediği fide yetiştirme kursunda çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın kurs kapsamında yetiştirdiği fideleri Örnekköy Şantiye Tesisleri'mizdeki bostanımızda toprakla buluşturacağız. Doğayla iç içe nesiller yetiştirmeyi ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."