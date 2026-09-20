Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, reklam ünitelerinin sökümünü hukuka aykırı buldu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kent AŞ'ye ait reklam ünitelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılmasının hukuka aykırı olduğunu, kamu malının zarara uğratıldığını savundu.

Ünsal, yazılı açıklamasında, reklam ünitelerinin toplatılmasının yalnızca kendisine ait fotoğrafların veya afişlerin kaldırılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ünitelerin Kent AŞ'nin mülkiyetinde ve şirketin gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Kent AŞ'nin bir kamu şirketi olduğunu aktaran Ünsal, ürünlerin kullanılamaz hale getirilmesinin kamu zararı oluşturduğunu ileri sürdü.

Ünsal, yaşanan sürecin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

"İhtar tebliğ edildikten 24 saat geçmeden, hiçbir yasal itiraz süresi beklenmeden ve itiraz hakkımızı kullanmamıza fırsat verilmeden söküme başlanması, hakkında hiçbir ihtar bile bulunmayan ünitelerin de söküme dahil edilmesi, kamu mallarının hurdaya dönüştürülmesi ve Kent AŞ'nin hem maddi hem de manevi zarara uğratılması, bize göre bu uygulamanın olağan bir denetim olmadığının göstergesidir."

Kaynak: AA