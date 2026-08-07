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Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, – BOLU’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, – BOLU'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkisinde meydana geldi. Abdulkadir Aslıyüce'nin kontrolünü yitirdiği 71 ACV 665 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen Bahadır Nacar yönetimindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Abdulkadir Aslıyüce'nin kullandığı otomobil hurdaya dönerken, motoru ve parçaları çevreye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, Abdulkadir Aslıyüce'nin kullandığı otomobilde sıkışan yolcu konumandaki Batuhan Aslıyüce'nin (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan iki sürücü ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Batuhan Aslıyüce'nin cansız bedeni, morga götürüldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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