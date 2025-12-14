Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, bazı gölet ve sulak alanlar buz tuttu.

Köylerde bazı vatandaşlar ev ve samanlıklarının önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarını soğuktan branda örterek korumaya çalıştı.

Çarşı esnafları yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için yemleme yaptı. Bir ağaçkakan da yiyecek ararken görüntülendi.

Esnaflardan Zafer İlbay AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Yaban kuşları yemlemekte zorlanıyorlar. Biz de esnaflar olarak elimizden geldiğince katkı sunuyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Soğuk ve kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştu.

Yüksek kesimlerde ise kar tipiye dönüştü.