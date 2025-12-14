Haberler

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında düşmesiyle birlikte bölgede kar yağışının ardından havanın soğuması etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar karları temizlerken, esnaflar yaban kuşlarına yemleme yapıyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte, bazı gölet ve sulak alanlar buz tuttu.

Köylerde bazı vatandaşlar ev ve samanlıklarının önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarını soğuktan branda örterek korumaya çalıştı.

Çarşı esnafları yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için yemleme yaptı. Bir ağaçkakan da yiyecek ararken görüntülendi.

Esnaflardan Zafer İlbay AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Yaban kuşları yemlemekte zorlanıyorlar. Biz de esnaflar olarak elimizden geldiğince katkı sunuyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Soğuk ve kar yağışı nedeniyle buzlanma oluştu.

Yüksek kesimlerde ise kar tipiye dönüştü.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title