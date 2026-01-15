Haberler

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da gece sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü. Vatandaşlar araçlarını korumak için önlemler almak zorunda kalırken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, dereler dondu.

Kars ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek korumaya çalıştı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede, dereler tamamen dondu, arazide bulunan çeşmeler buzla kaplandı, bina çatıları ile ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı, Sarıkamış Belediyesi de kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
