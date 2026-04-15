Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Gece sıcaklıkları sıfırın altında 13 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma oluştu. Yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Yüksek rakımdaki köylerin karla kaplandığı Kars'ta, bazı sulak alanlar buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü şehirde, yaban hayvanları karlı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yol kenarlarındaki göletler buzla kaplandı.

Yaban kuşları da kar ve buzla kaplı arazide yiyecek aradı.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek kesimlerine ise kar etkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti

Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi için yolun sonu
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert