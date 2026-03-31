Haberler

Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, karla mücadele çalışmaları gerçekleştirmekte. Sarıkamış Keklik Vadisi ve çeşitli köy yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, Ardahan'da yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı devam ediyor.

Birkaç gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Kars ve Ardahan'da, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kars İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Sarıkamış Keklik Vadisi bölgesi ile Asboğa, Bozat, Handere köyü yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hanak ile Damal arasındaki bölge kar yağışıyla beyaza büründü. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi'nde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

