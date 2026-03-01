Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Karla beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araç camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar arabalarını branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Küçük göletler dondu, kar ve tipiden dolayı arabalar ve evler karla kaplandı.

Beyaza bürünen sarıçam ormanları da güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece kaydedildiği kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.