Haberler

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars'ta kar kalınlığı 1 metreyi aşıyor, belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor. Soğuk hava nedeniyle sokaklarda buzlanma meydana gelirken, bazı vatandaşlar da kar temizliği yapıyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Karla beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araç camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar arabalarını branda sararak soğuktan korumaya çalıştı. Küçük göletler dondu, kar ve tipiden dolayı arabalar ve evler karla kaplandı.

Beyaza bürünen sarıçam ormanları da güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece kaydedildiği kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak