Haberler

Kars ve Ardahan'da 18 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonucu 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmaları başlattı.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak