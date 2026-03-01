Kars ve Ardahan'da 18 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonucu 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmaları başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik