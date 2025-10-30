Haberler

Kars ve Ardahan'da Kar Manzaraları

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kars'ta karla kaplanan köyler ve Ağrı'daki sisli manzaralar etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden karla yüksek kesimler beyaza büründü, Ağrı'da oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü.

Kars-Digor yolundaki köyler, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde ise kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ve Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ile bitkileri kırağı tuttu, küçük göletler buzla kaplandı.

Arazide dolaşan kızıl tilkinin fare avına çıkması ve kuşların yiyecek araması görüntülendi.

Ardahan ve Ağrı

Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar, tepeleri beyaza bürüdü. Soğuk hava ve kar, buzlanmaya neden oldu.

Ağrı Ovası ve çevresi ise sis altında kaldı. Şehir merkezinde güzel manzara oluşturan sis, daha sonra etkisini kaybetti.

Kentin çevresindeki yüksek kesimler ve köyler karla kaplandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel


