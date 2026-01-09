Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köyde ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.
Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 90 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, Arpaçay'da 14, Digor'da 12, Sarıkamış'ta 8, Kağızman'da 17, Selim'de 17, Susuz ilçesinde de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yapıyor.
Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köyün yolu kapandı.
