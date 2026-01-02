Haberler

Mehmetçik tarafından "18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu" yapıldı

Mehmetçik tarafından '18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu' yapıldı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'taki Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu'nun gerçekleştirildiğini duyurdu. Eğitime Kara ve Deniz Kuvvetleri personeli katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında "18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile eğitime devam. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personelin katılımıyla Kars'ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızda '18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu' icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500

