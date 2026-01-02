Mehmetçik tarafından '18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu' yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığında "18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "En zorlu şartlarda bile eğitime devam. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personelin katılımıyla Kars'ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızda '18'inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu' icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da yer aldı.