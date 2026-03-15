Kars'ta Zift Yüklü Tanker Devrildi, TIR ile Çarpıştı: Yaralılar Var

Güncelleme:
Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda zift yüklü bir tanker devrildi, ardından kereste yüklü bir TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

KARS'ta devrilen zift yüklü tankere, kereste yüklü TIR'ın çarptığı kazada sürücüler yaralandı. Tonlarca ziftin yola akması nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Çıldır yönüne giden Yusuf Aslan idaresindeki zift yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Bu sırada karşı yönden gelen Behrouz Rajabidizajyekan yönetimindeki kereste ve mermer yüklü TIR, devrilen tankere çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Tankerde bulunan tonlarca ziftin yere akması üzerine kara yolu, trafik güvenliği gerekçesiyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
