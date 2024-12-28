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Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, 23 Yaralı

Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, 23 Yaralı
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Kars'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, Kars Valisi Ziya Polat, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.

Otobüsteki 23 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Ağır yaralımız yok"

Vali Polat, AA muhabirine, İzmir'den yola çıkan otobüsün Selim ilçesi Oluklu mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Polat, "30 yolcumuz mevcuttur. Allaha şükür herhangi bir ölümüz yok. Bunlardan 23'ünün sevkleri yapıldı. Şu an bize bildirilen son bilye göre 15 tane sarı, 8 tane de yeşil kodumuz var. Yani ağır yaralımız yok demektir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Kars'ta iki gündür kış şartlarının görüldüğünü anlatan Polat, "Ekiplerimiz gece gündüz yoğun şekilde fedakarca çalışıyor. Lütfen ekiplerimizin aldığı tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Tekrar kazada yaralanan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Sürücü İnanpolat da şeritlerinde devam ederken bir aracın kendilerini solladığını belirterek, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." dedi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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