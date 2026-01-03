Haberler

Kars'ta devrilen yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Kars'ta devrilen yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. Yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı