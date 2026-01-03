Kars'ta devrilen yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. Yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.