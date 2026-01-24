Haberler

Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, köyleri ve menderesleri beyaza bürüdü. Arpaçay ilçesine bağlı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Dronla çekilen görüntüler, karla kaplanan doğal güzellikleri ortaya koydu.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köy ve menderesler dronla görüntülendi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla Arpaçay ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Yoğun yağışla birlikte karla kaplanan köyler, güzel görüntü oluşturdu.

Karla kaplanan Okçuoğlu ve Tepecik köyleri arasında geçen menderesler karla kaplandı.

Akarsuların bazı bölümleri soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
