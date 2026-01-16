Haberler

Kars'ta köyler kar yağışıyla beyaza büründü

Güncelleme:
Kars'ta kış mevsimi etkisini gösterirken, bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Esenkent köyünde dronla çekilen görüntüler güzel manzaralar ortaya koydu.

Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illeri arasında yer alan Kars'ta kış mevsimi sert geçiyor.

Kentte son günlerde alınan yağışlarla kar kalınlığı bazı köylerde 1 metreye ulaştı.

Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Esenkent köyünde güzel görüntü oluştu. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
