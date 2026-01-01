Haberler

Kars'ta ekipler 143 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarfediyor

Kars'ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 143 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 143 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde kapalı bulunan 130 köy yolu, yoğun yağış nedeniyle 143'e yükseldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 22, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 23, Digor'da 4, Kağızman'da 31, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 18, Susuz'da 23 olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

